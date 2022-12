Repubblica annuncia: "Lavori per 2mln al Maradona per il ritorno dell'Italia"

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che annuncia lavori all'impianto di Fuorigrotta.

"Pronti altri lavori allo stadio Maradona di Napoli, per alcune migliorie dell'impianto in vista della seconda parte di stagione e del ritorno della Nazionale italiana nella fida contro l'Inghilterra per le qualificazioni ad Euro 2024". Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che annuncia lavori all'impianto di Fuorigrotta.

"Proprio per lo stadio Maradona sono pronti 2 milioni (stanziati dal Comune) per la manutenzione dell'impianto, per servizi igienici, ringhiere e settore disabili. Soddisfatto anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli: "Napoli e la sua area metropolitana sono legate al calcio come grande infrastruttura sociale di campetti, oratori e scuole calcio. La nostra amministrazione ha deciso di dare forza a questa strategia educativa. Sono contento del ritorno della nazionale, è un riconoscimento alla città, alla sua vocazione internazionale, alla passione calcistica e ai risultati della squadra di De Laurentiis. Ci fa pensare al confronto con la Juve. Il Napoli è un club che riesce a coniugare bilanci sani e successi sportivi con sobrietà finanziaria. Il club opera nella nostra città e dobbiamo esserne orgogliosi"".