Repubblica annuncia: "Prossima settimana il lancio della campagna abbonamenti"

Il Napoli è pronto a comunicare il lancio della campagna abbonamenti che, come scrive Repubblica, potrebbe partire la prossima settimana. Due anni dopo, con la pandemia nel mezzo, tornerà l'opportunità di sottoscrivere la classica tessera. I tifosi sperano in prezzi calmierati e, in generale, il quotidiano scrive che De Laurentiis dovrà impegnarsi molto per fare pace coi tifosi.