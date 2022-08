Repubblica assicura: "Sirigu sarà il 2° portiere, pronto già per il Verona"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Keylor Navas è l’obiettivo ( ma c’è anche Kepa) come titolare, ma intanto il ticket va completato". Si parla della situazione portiere in casa Napoli sull'edizione odierna di Repubblica: "Il secondo sarà Salvatore Sirigu che ha raggiunto l’accordo con il Napoli. Ha rifiutato la corte del Fenerbahce proprio per vestirsi d’azzurro ed esibirsi allo stadio Maradona: lo farà perché la trattativa si è conclusa positivamente. Oggi si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart per poi mettersi a disposizione di Luciano Spalletti.

Sarà già disponibile lunedì al Bentegodi nell’esordio in campionato contro l’Hellas Verona. Sirigu ha l’identikit giusto: il 35enne ha esperienza e farà il vice senza particolari problemi. Firmerà un contratto annuale con opzione per la stagione successiva".