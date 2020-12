Repubblica bacchetta Callejon: "Non è il sostituto di Chiesa, non è e basta"

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze dà i voti alla Fiorentina, quando siamo ormai a ridosso della fine dell'anno. Un giudizio generale che si attesta sul cinque per la squadra viola, con una bacchettata anche a Callejon: "L’addio a Chiesa (5 per le manfrine e 5 anche al prestito biennale alla Juventus) al momento resta uno dei peggiori affari di questa società, per tempistica di mercato e modalità di pagamento. Callejon (5) non è il suo sostituto. E per il momento non è e basta, ma prima o poi apparirà per mostrarci qualche bel ricordo di sé“.