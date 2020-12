Repubblica - Conte cambia? Col Napoli possibile passaggio al Piano B

Possibile Piano B per l'Inter di Conte contro il Napoli. Lo riporta il quotidiano Repubblica. Oggi il tecnico salentino dovrebbe schierare l’Inter con il rodato 3-5-2, salvo poter girare in corsa la difesa a quattro, il famoso piano B. Battere il Napoli, con cui ha perso la semifinale di Coppa Italia, sarebbe importante scrive il quotidiano. Ricordando anche le parole del tecnico in conferenza stampa sullo scudetto.