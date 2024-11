Repubblica - Conte studia accorgimenti tattici: vuole riavvicinare Kvara a Lukaku

Per fare un risultato positivo contro l’Inter potrebbe servire però pure qualche accorgimento di natura tattica, visto che nonostante il primato solitario in classifica la capolista è ancora alla ricerca sul campo degli equilibri, con il fondato timore di dover fare i conti con la classica coperta troppo corta. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica su possibili novità di modulo in vista del match di San Siro.

"Il rovescio della medaglia sono stati però i problemi accusati dagli attaccanti, che soprattutto nelle ultime gare sono sembrati troppo isolati e privi di un sufficiente sostegno da parte dei compagni. Di qui la necessità di trovare qualche correttivo di natura tattica, con il probabile “riavvicinamento” già dalla trasferta di San Siro delle posizioni in campo di Kvaratskhelia e Lukaku. I due avevano fatto faville in coppia fino alla trasferta di Cagliari, ma con l’avanzamento di McTominay nel ruolo di secondo terminale nei pressi della porta avversaria la connessione tra il fantasista georgiano e il bomber belga è progressivamente diminuita. Contro l’Inter l’obiettivo è ripristinarla".