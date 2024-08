Repubblica - Conte, volano già gli stracci o mette solo le mani avanti?

vedi letture

"Possibile che Antonio Conte si accorga soltanto adesso di esserci cascato dentro in una notte senza luna? La sua carriera, oggi, è questa notte?".

Le parole di ieri di Antonio Conte in conferenza hanno attirato l'attenzione di tutti i quotidiani e delle più grandi penne della carta stampata. "Conte e De Laurentiis, volano gli stracci già in viaggio di nozze", scrive Maurizio Crosetti sull'edizione odierna de La Repubblica, analizzando così lo sfogo dell'allenatore salentino:

"Attenzione, la strana coppia fa volare stracci e stoviglie già in viaggio di nozze. Lo sposino Antonio Conte si è accorto che il suo consorte, Aurelio De Laurentiis, ha messo in vendita dieci giocatori, non riesce a cedere Osimhen e in sostanza non gli ha arredato il nido d’amore. Ma sarà poi amore? Lui che non è l’accomodante Ancelotti, lui che a Napoli non ha vinto uno scudetto come Spalletti, per citare due predecessori andati via in malo modo, è già pieno di dubbi.

Antonio Conte è quello del ristorante da 100 euro dove non si può andare con 10 euro in tasca, ma quella era la Juve e qui il ristorante sembra pure chiuso. Antonio mette le mani avanti? Ha già capito tutto? Il cerino è corto e brucia? Forse, più semplicemente, Conte non vuole ingannare nessuno.

Possibile che Antonio Conte si accorga soltanto adesso di esserci cascato dentro in una notte senza luna? La sua carriera, oggi, è questa notte? Forse è strategia, forse è la lunga esperienza che suggerisce di parlare per tempo, forse invece è un sincero imbarazzo per qualcosa che non pareva così, non a tal punto. Per esempio si legge, neanche troppo tra le righe, che il Napoli non ha più attrattiva".