Repubblica - Finalmente uno stadio Maradona da Champions: ecco tutti i lavori svolti

Sarà un Maradona da Champions, titola Repubblica nelle pagine sportive raccontando che gli ultimi lavori sono stati importanti

Sarà un Maradona da Champions, titola Repubblica nelle pagine sportive raccontando che gli ultimi lavori sono stati importanti: un investimento di ulteriori 1,5mln di euro della Regione per interventi svolti durante l'estate e terminati ufficialmente ieri quando l'impianto è stato consegnato per la sfida al Monza. Gli interventi sono stati 3: il primo è il cosiddetto miglio azzurro, che conduce i giocatori negli spogliatoi e c'è solo una riflessione artistica con le immagini da scegliere per le pareti. Ricalibrata anche la rampa di discesa dei pullman, abbassando il livello stradale di circa 50cm per una manovra più agevole. Il secondo riguarda la sala stampa, tutta azzurra a forma di agorà con 90 posizioni elettrificate. Il terzo riguarda gli spogliatoi ospiti, importante proprio in vista della Champions con l'installazione anche di vasche defaticanti come ci sono già in quello del Napoli. Ora - si legge - il Napoli di ADL giocherà in uno stadio da Champions.