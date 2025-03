Repubblica - Flessione alle spalle: i nazionali hanno dimostrato un buon momento di forma

vedi letture

"La flessione delle ultime settimane sembra essere finalmente alle spalle". A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica, che si sofferma sul momento di forma del Napoli in vista del prossimo match contro il Milan e dopo gli impegni delle nazionali, che hanno visto impiegati ben 12 azzurri. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

"I giocatori del Napoli impegnati nelle rispettive Nazionali sono apparsi durante la sosta di campionato in condizioni di forma eccellente, con note di merito particolari per Lukaku ( 3 gol il Belgio) e per gli azzurri di Spalletti: Di Lorenzo, Raspadori (un gol e un assist), Politano e Buongiorno. Bene pure i due scozzesi Gilmour e McTominay ( a sua volta autore di una rete su calcio di rigore), solide anche le prestazioni di Lobotka e Rrahmani".