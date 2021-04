Repubblica - Gattuso si è legato al dito la questione rinnovo: sparì come se non fosse mai esistito

"Il divorzio era cosa certa fino a marzo e continua a essere anche ora l’ipotesi più concreta, in mancanza di un riavvicinamento". Scrive così sul futuro di Rino Gattuso l'edizione odierna di Repubblica: "Durante l’emergenza invernale Gattuso era stato lasciato in balia della piazza. Erano gli stessi giorni in cui il rinnovo – già definito – sparì come se non fosse mai esistito. Ringhio se l’è legata al dito e da allora ha immaginato il suo futuro lontano da Napoli, senza peraltro mollare di un metro sul campo"