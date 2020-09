Repubblica - Gattuso spera che non arrivi l'offerta giusta per Koulibaly: sarebbe un Napoli da scudetto

L'acquisto record, finora, è stato del Napoli: il centravanti nigeriano Osimhen è costato 80 milioni, tra base fissa e bonus. Lo ricorda l'edizione online di Repubblica, che svela come in queste ore ci sia un Rino Gattuso in attesa di conoscere il futuro di Koulibaly.

"È il primato assoluto di spesa nella storia del club azzurro. Per compensarla, De Laurentiis è pronto a cedere Koulibaly ma l'offerta da 75 milioni, la cifra richiesta, non è ancora arrivata. E Gattuso spera che non arrivi proprio, ovviamente, perché sostituire il senegalese non sarebbe un gioco da ragazzi. Con Koulibaly e Osimhen, uomo-gol potente e veloce, il Napoli sarà una pericolosa concorrente per lo scudetto. Soprattutto se in extremis riuscisse a strappare Veretout alla Roma".