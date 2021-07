Repubblica - Giuntoli mai nominato, è come avesse reddito cittadinanza: ADL farà tutto da solo con Spalletti

Molti si sono chiesti per quale motivo ieri Aurelio De Laurentiis non abbia mai nominato Giuntoli (che era a Rimini per l'apertura del mercato). L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive: "Il lungo contratto è stato come assegnargli un ricco reddito di cittadinanza lasciandolo sul divano di casa. Il presidente deciderà solo con Spalletti. Ha voglia di fare tutto da solo".