Repubblica - ADL ha scoperto il bello del low profile: la nuova strategia del patron

"Aurelio De Laurentiis, che ha scoperto il bello del low profile e in tribuna si è fatto vedere solo a Roma, con la Lazio. Finché la barca va, meglio lasciarla andare". L'edizione odierna di Repubblica analizza la nuova strategia comunicativa del patron: "Altro che traslocare tre giorni alla settimana a Castel Volturno, come il presidente aveva promesso a giugno. Spalletti è allergico alle ingerenze nelle questioni tecniche e sta lavorando bene pure con il contratto in scadenza, tant’è che la trattativa per il rinnovo non è all’ordine del giorno. È fuori dal campo che la società deve fare la sua parte e sta dando i suoi frutti la fine del gelo con la Figc per le multiproprietà. Anche a San Siro la direzione di gara di Mariani è stata ottima e finora Di Lorenzo & C. non hanno pagato dazio a errori arbitrali, a differenza del passato".