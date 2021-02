Repubblica - Il 31 ottobre firma sul foglietto del rinnovo: Gattuso ci è rimasto male, il retroscena

Era tutto fatto per il rinnovo di contratto di Rino Gattuso: il tecnico e De Laurentiis si erano accordato per andare avanti insieme fino al 2023, con tanto di stretta di mano e una firma su un foglietto che, però, ricorda Repubblica, non aveva alcun valore legale, era solo un accordo propedeutico alla stesura dei contratti. L'allenatore lo ha sempre considerato moralmente vincolante e il continuo rinvio dell'ufficialità non gli è andato giù. De Laurentiis, poi, ci ha ripensato. Niente rinnovo e a fine stagione sarà addio.