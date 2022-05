Repubblica - Il Napoli della Grande Bellezza 2018 si sta spegnendo: via (quasi) tutti i leader

Il Napoli che fu di Rafa Benitez prima e poi di Maurizio Sarri fino al 2018 quasi non c'è più. A scriverlo è Antonio Corbo per La Repubblica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli che fu di Rafa Benitez prima e poi di Maurizio Sarri fino al 2018 quasi non c'è più. A scriverlo è Antonio Corbo per La Repubblica: "La squadra della Grande Bellezza che nel 2018 contese davvero lo scudetto alla Juve si sta spegnendo. Ha retto finché schierava giocatori di grazia e lotta messi insieme da Benitez, sono usciti quasi tutti i migliori per tecnica e carattere, da Higuain a Reina, da Hamsik a Callejon, dal primo Ghoulam ad Albiol, se ne va Insigne dopo un anno perso tra rigori, incontri e trasloco, potrebbero seguirlo Koulibaly, Osimhen, Mertens, Ospina".