Repubblica - Il Napoli ha dominato, ma sicuri abbia la forza indiscussa della capolista?

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, commenta così il successo del Napoli contro il Parma. Questo è quanto si legge sulle colonne del quotidiano: "Che il Napoli abbia dominato è certo, Di Lorenzo in una partita magistrale per generosità e contributo alla fase offensiva aveva segnato un altro gol nel primo tempo, annullato dal Var in un prodigio tecnologico, millimetri e centimetri. Non è certo invece che il Napoli abbia la forza indiscussa della granitica capolista.

Martedì con il Milan il primo confronto scudetto, segue l’Atalanta a Fuorigrotta, quindi faccia a faccia con l’Inter il 9. La classifica è solida, ma Conte deve risolvere i pochi dubbi. Gilmour non demerita, ma Lobotka è più preciso nei passaggi. Politano ora non teme la concorrenza di Ngonge. Il Lukaku descritto in estate è ancora a metà. La posizione di McTominay determina gli equilibri, quella del primo tempo va rettificata".