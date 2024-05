Repubblica - In attesa di una risposta: Gasperini tiene in sospeso il Napoli

Il Napoli attende una risposta da Gian Piero Gasperini: questa la situazione attuale sulla decisione in merito al prossimo allenatore del Napoli.

Il Napoli attende una risposta da Gian Piero Gasperini: questa la situazione attuale sulla decisione in merito al prossimo allenatore del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che fa il punto sul tecnico dell'Atalanta che piace alla dirigenza azzurra: "De Laurentiis conta molto su Manna e nel primo vertice di ieri a Caste'lVolturno è stata affrontata soprattutto la delicata questione del nuovo allenatore.

Gli azzurri aspettano una risposta da Gian Piero Gasperini, che gioca stasera con la sua Atalanta la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. "Dicono che il momento migliore per lasciare sia dopo una vittoria... ", ha ammiccato il tecnico di Grugliasco. In pole c'è lui, con Italiano e Pioli sullo sfondo. Il futuro non può più attendere"