Repubblica - Insigne, è il momento della verità: top player o giocatore penalizzato dai vuoti in bacheca

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il momento della verità per la carriera i Lorenzo Insigne. Secondo l'edizione odierna di Repubblica il capitano del Napoli si trova ad un bivio in questa parte finale di stagione, l'ultima in maglia Napoli: "Il suo addio si materializzerà però a giugno inoltrato e bisognerà dunque ancora attendere per tirare le somme, visto che sulla strada dell'attaccante incombono le due affascinanti sfide della verità: il bivio tra una definitiva consacrazione come top player o la conferma dello status attuale di ottimo giocatore, penalizzato tuttavia dai vuoti che resteranno nella sua bacheca"