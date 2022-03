Repubblica - Insigne e la Nazionale hanno lo stesso difetto: troppo lenti per il nuovo calcio

Focus sulla Nazionale e anche su Lorenzo Insigne a essa legata su La Repubblica, secondo cui l'Italia e il suo numero 10 condividono lo stesso difetto

Focus sulla Nazionale e anche su Lorenzo Insigne a essa legata su La Repubblica, secondo cui l'Italia e il suo numero 10 condividono lo stesso difetto: "Dopo il trionfo europeo vinto con sfrontata allegria, la Nazionale e Insigne si somigliavano troppo per andare lontano insieme. Con gli stessi difetti non potevano che seguire lo stesso destino. Restano fuori del Mondiale 2022 perché danzano calcio lento, in un contesto sempre più veloce, aggressivo, verticale. Non sanno più superare l’avversario nei duelli diretti. Se a destra manca Chiesa e a sinistra Insigne non osa il dribbling, non sfonda ma passa la palla dietro per non perderla, chi crea spazi di luce per segnare?".