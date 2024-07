Repubblica insiste: "Il Napoli vuole prendere lo svincolato Rabiot, si attende una risposta"

Sul francese resta vigile il Milan, il vero pericolo si chiama Real Madrid.

Il Napoli attende una risposta da Adrien Rabiot, scinvolatosi dalla Juventus a fine giugno. Questo è quanto si legge su Repubblica oggi in edicola: "Si è già mosso, e bene, il nuovo Napoli di Conte: Buongiorno sarà il perno della difesa, nel 3-4-3 avrà spazio Spinazzola sulla fascia sinistra, a centrocampo si aspetta una risposta da Rabiot, in uscita a parametro zero dalla Juve. Sul francese resta vigile il Milan, il vero pericolo si chiama Real Madrid.

In avanti sarà Lukaku a prendere il posto di Osimhen, destinato al Psg: i parigini, però, prima devono piazzare almeno uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos. Per abbassare la parte cash (130 milioni), i campioni di Francia offrono varie contropartite tecniche al Napoli, che in effetti sembra interessato al 23enne trequartista sudcoreano Kang-in Lee.