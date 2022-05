Repubblica - La porta del Napoli è vuota: distanza su rinnovo Ospina e rebus Meret

"Ospina chiede 3 milioni. Ne guadagna 2, il Napoli non offre di più. Pesano i 34 anni, la mancanza di offerte, le pressioni di Spalletti"

C'è distanza tra il Napoli e David Ospina per la questione rinnovo. Mentre per quanto riguarda Alex Meret, dopo l'errore di Empoli, il futuro è divenuto un rebus. A scriverlo è La Repubblica: "Ospina chiede 3 milioni. Ne guadagna 2, il Napoli non offre di più. Pesano i 34 anni, la mancanza di offerte, le pressioni di Spalletti. Meret chissà. È vuota la porta del Napoli, un cantiere dove tutto è deciso. Ma anche no".