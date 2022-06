Repubblica - La richiesta del Brighton blocca Ostigard: Napoli propone formula diversa

"Gli inglesi chiedono 6 milioni di euro, il Napoli pensa al prestito e le due parti non hanno ancora trovato un’intesa”.

Aggiornamenti sulla trattative che dovrebbe portare Leo Ostigard al Napoli, per andare a completare il reparto dei centrali difensivi. Così sul norvegese scrive Repubblica: “Il norvegese che si è messo in evidenza col Genoa nonostante la retrocessione in B del Grifone. Non c’è accordo, però, col Brighton – proprietario del cartellino – sulla formula del trasferimento. Gli inglesi chiedono 6 milioni di euro, il Napoli pensa al prestito e le due parti non hanno ancora trovato un’intesa”.