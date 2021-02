Repubblica - Lozano può saltare dalle otto alle dieci gare

Out dalle otto alle dieci gare. Si parla dell'infortunio di Hirving Lozano sull’edizione odierna di Repubblica, secondo cui il messicano potrebbe rientrare il 14 marzo contro il Milan o addirittura il 21 contro la Roma. Un'assenza molto pesante per il Napoli in un momento decisivo della stagione, con il quotidiano che ricorda come il calciatore avesse disputato dal 3 gennaio 13 partite di fila, di cui 10 per intero.