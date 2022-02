Repubblica - Mazzarri sovrasta Spalletti, quanti errori per il Napoli

Il pareggio tra Cagliari e Napoli sta strettissimo ai rossoblù e questo la dice lunga sullo sconcertante black out vissuto in Sardegna dagli azzurri, messi sotto per tutta la gara. Come sottolinea La Repubblica, errori in serie anche per Spalletti che con il 3-4-2-1 ha finito per mandare in tilt persino Koulibaly, quasi come se le tante assenze fossero un alibi. Il Napoli si è fatto sovrastare quasi senza lottare, il Cagliari ha trasformato la partita subito in una battaglia. Poi il resto lo hanno fatto i singoli con Ospina che ha sbagliato sul tiro di Gaston Pereiro e Osimhen che è salito in cielo ed ha inchiodato l'1-1 a pochi minuti dal termine.