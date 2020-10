Repubblica - Milik fa infuriare ADL: il patron pensa di fargli causa per l'ammutinamento

Milik e la Juventus hanno fatto infuriare De Laurentiis. Il primo per aver rifiutato il rinnovo e tutte le altre squadre che lo avevano cercato, la seconda per averlo sedotto e abbandonato. L'edizione odierna di Repubblica scrive che ora l'attaccante polacco, oltre a restare in tribuna almeno fino a gennaio, rischia la minaccia di una causa per lesione dei diritti d’immagine, dopo l’ammutinamento del 5 novembre, che adesso è davvero concreta.