Repubblica - Milik ha detto sì all'Atletico, l'ostacolo sono le richieste del Napoli

Che il futuro di Arek Milik fosse lontano di Napoli, era un aspetto del quale eravamo già a conoscenza. Per l'attaccante polacco in queste ore è aumentato l'interesse dell'Atletico Madrid - orfano dell'uscente Diego Costa -, che ha individuato l'attaccante del Napoli come profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Simeone. L'ex Ajax ha dato il suo sì ai colchoneros ma - come scrive la Repubblica - ora bisognerà trovare l'accordo con il Napoli. Le richieste di De Laurentiis, al momento, non si smuovono: 15 mln per lasciar partire il polacco.