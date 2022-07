Repubblica - Nessuno spiraglio per Mertens: impossibile riavvicinamento per il rinnovo

ries Mertens ai saluti. Bisogna mettersi l'anima in pace, scrive La Repubblica: l'avventura napoletano di 'Ciro' è finita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens ai saluti. Bisogna mettersi l'anima in pace, scrive La Repubblica: l'avventura napoletano di 'Ciro' è finita. Questo quanto si legge sul quotidiano: "Pure l’avventura del belga è infatti ai titoli di coda e lo spiraglio che si era aperto nelle ultime ore per il clamoroso “happy end” si è già chiuso, visto che i margini per il riavvicinamento in extremis tra le parti si sono di fatto azzerati".