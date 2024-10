Repubblica non convinta da Gilmour: "Debutto incerto, Conte dovrà lavorarci"

vedi letture

Non è stato un debutto da sogno, ma neanche da buttare. Billy Gilmour alla prima da titolare in Serie A non brilla, non mostra lo stesso livello di Lobotka e dimostra di dover ancora entrare appieno nei meccanismi del Napoli di Antonio Conte. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica: "Conte non stacca mai la spina e in settimana dovrà trovare il modo per mettere più a suo agio Gilmour, protagonista di un debutto da titolare incerto".