Repubblica - Offerta che ha il sapore di ultimatum per Raspadori: ADL vuole chiudere entro sabato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli ha rilanciato e ha sfondato il muro dei 30 milioni: sono 33 per la precisione, tra parte fissa (28) e bonus (5). Tre sono facilmente raggiungibili, altri due sono legati ai risultati. Un’offerta che ha quasi il sapore dell’ultimatum". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sulla trattativa per portare Giacomo Raspadori al Napoli.

Il Napoli, al massimo, potrà aggiungere un altro paio di milioni per raggiungere quota 35 che rappresenta il tetto da non sfondare. La palla, dunque, passa al Sassuolo. Il club neroverde ha acquistato il sostituto (Pinamonti) e adesso si concentrerà sul futuro del 22enne talento della nazionale che ha chiesto in più di una circostanza di cambiare aria. Raspadori è intrigato dall’offerta del Napoli, ha accettato pure l’ingaggio proposto dal club azzurro e attende il via libera per cominciare la nuova avventura. Il Sassuolo dovrà, dunque, limare verso il basso le pretese iniziali (40 milioni) per concretizzare un affare che dura ormai da settimane e sta arrivando alla stretta finale. Il campionato incombe. L’obiettivo è definire la questione entro sabato, quindi sono ore decisive per capire il destino di Raspadori".