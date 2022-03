Repubblica - Osimhen, nessun problema per contusione alla spalla

Osimhen aveva fatto preoccupare tutti domenica dopo un colpo alla spalla subito, ma è tutto ristabilito, non ci sono stati problemi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen aveva fatto preoccupare tutti domenica dopo un colpo alla spalla subito, ma è tutto ristabilito, non ci sono stati problemi, non ci sono conseguenze. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che non c'è nessun problema per la contusione alla spalla. Il nigeriano, mattatore a Verona, si prepara già per la prossima partita di sabato contro l'Udinese.