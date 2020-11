Repubblica - Palleggio sterile, nemmeno il primo ceffone ha scosso subito gli azzurri

"Molto sterile il palleggio del Napoli, messo in difficoltà dal pressing e dalla velocità degli avversari, bravi a ripartire negli spazi". Scrive così del Napoli l'edizione odierna di Repubblica, che analizza la brutta prestazione contro il Rijeka: "È arrivato così quasi in maniera fisiologica il vantaggio croato, con Muric che ha avuto il tempo di piazzare il suo sinistro nell’angolo basso (13’). Nemmeno il ceffone subito ha scosso però gli azzurri, sempre in ritardo sul pallone, spaesati e fragili nei duelli. Gattuso si è invano sgolato dalla panchina nel tentativo di trovare contromisure, mentre i suoi giocatori hanno continuato a commettere un errore dopo l’altro a metà campo e in difesa. Pessimo l’approccio con la partita del Napoli, dal punto di vista fisico e mentale.