Repubblica - Paratici al Pisa: "Fammi fare, da una vita lo faccio per Atalanta, Genoa e Sassuolo!"

L’edizione odierna de La Repubblica fa luce sulla vicenda delle plusvalenza in cui è coinvolto il club bianconero.

Tutti devono stare bene. E’ il patto trasversale fra la Juve e gli altri club. L’edizione odierna de La Repubblica fa luce sulla vicenda delle plusvalenza in cui è coinvolto il club bianconero. Il quotidiano nazionale pubblica anche alcune intercettazioni dell’ex Fabio Paratici : “L’ho sempre fatto, l’ho fatto con Caldara...l’operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l’operazione la faccio io anche per il Pisa! Tu dammi le linee, il resto lo metto a posto io: l’ho fatto per il Genoa e per l’Atalanta tutta la vita, l’ho fatto per il Sassuolo... quando ho i parametri sistemo tutto.

Quando facevo l’operazione per l’Atalanta o per il Genoa, non pensavo alla Juve, pensavo: il Genoa deve star bene. Gli do un fisso, gli do un bonus che rimane al Genoa, gli do un bonus quando arriva alla Juve. Se va tutto bene, troppi soldi per tutti!”.