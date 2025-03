Repubblica - Problema stadio da risolvere: pochi 55mila posti, Napoli-Inter subito sold-out

vedi letture

Gran galà al Maradona e per la sfida Scudetto tra Napoli e Inter è previsto un parterre regale: con il tutto esaurito e il record stagionale d’incasso. Lo scrive Repubblica sottolineando che i biglietti sono andati subito esauriti, ormai da più di una settimana, e la richiesta è stata ancora una volta nettamente superiore rispetto alla disponibilità dei posti: a riprova che il problema dello stadio in città va ben al di là della querelle legata agli Europei del 2032:

"La questione è infatti molto più attuale e s’impone quindi al più presto la scelta definitiva tra il piano A del restyling di Fuorigrotta - gradito all’amministrazione comunale - e quello B della realizzazione di un impianto nuovo di zecca, su cui di recente sembra aver dirottato la sua preferenza ondivaga De Laurentiis. Bando alle polemiche, però. In tribuna non ci sarà nemmeno un posto vuoto e si accomoderanno circa in 55 mila, col pienone previsto persino nel settore Ospiti. Nel forziere azzurro entreranno invece circa 2 milioni, al netto del rateo per ogni gara assicurato dai numerosissimi abbonamenti".