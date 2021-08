Repubblica punge la Juve: "Punita da uno dei giocatori gestiti solo per fare plusvalenze"

La Juventus cade clamorosamente all'Allianz Stadium contro l'Empoli, punita da un ex mai bianconero: Leonardo Mancuso. Il cartellino di quest'ultimo è appartenuto per anni alla società bianconera, ma all'ombra della Mole non ha mai giocato. Pungendo la Vecchia Signora, quest'aspetto viene evidenziato da La Repubblica:

"A punire la Juve è stato uno di quei giocatori che ha gestito per anni, come altre decine, al solo scopo di trasferirli per accumulare plusvalenze, fino a che Leonardo Mancuso (bomber con il numero 7, toh) ha finalmente trovato stabilità a Empoli, dove ha dimostrato di saper fare il suo mestiere di attaccante di bosco (nel fitto dell’area ha avuto un guizzo dei suoi) e di riviera, perché spazia, aiuta, gioca, palleggia, essendo calato a meraviglia in questa squadra che gioca a memoria sin da quando l’ha istruita Sarri".