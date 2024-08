Repubblica - Ritardo sul mercato e assenze non sono un alibi per Conte

vedi letture

"Anatomia di un naufragio". Scrive così oggi in edicola La Repubblica, all'indomani dell'umiliazione subita dal Napoli a Verona: "Nemmeno nel peggiore degli incubi i tifosi del Napoli avrebbero immaginato un disastro del genere, con la nuova squadra di Antonio Conte che si è fatta spazzare via (3-0) dal Verona nel debutto in campionato al Bentegodi.

Il campanello d’allarme era già suonato chiaro e forte in Coppa Italia e le parole alla vigilia del tecnico leccese avevano seminato ulteriori dubbi. Ma i ritardi del club sul mercato e l’emergenza ( out Buongiorno, ko a metà gara Kvaratskhelia) non sono un alibi per allenatore e giocatori. La mortificazione inflitta ai 2 mila tifosi al seguito è stata infatti imperdonabile sotto tutti gli aspetti: tecnico, tattico e psicologico".