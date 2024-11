Repubblica salva Lukaku: "Fa valere chili e centimetri, una partita decorosa"

Romelu Lukaku non ha brillato, ma non ha neanche fatto male nel match contro l'Inter. Questo è il giudizio dato da La Repubblica: "Al Napoli dà ispirazione e riferimento il bomber che ha lasciato a Milano un tesoro di ricordi, uno scudetto e 64 reti in due anni. Lukaku almeno sufficiente.

Le ripartenze del Napoli incidono sempre meglio, ed il segnale lo dà proprio Lukaku che fa spesso valere i diritti di chili e centimetri, ma anche la sua voglia di stupire a Milano, non fosse altro, vuole rassicurare da remoto la platea di napoletani, alcuni perplessi. Lukaku esce dopo una partita tutto sommato decorosa, opposto ad Acerbi".