Repubblica - Serie A rischia di finire in tribunale: ricorsi e penalità, pericolo classifica 'sub iudice'

Non una giornata particolarmente felice, quella di ieri per quanto riguarda il calcio italiano. Ben due ricorsi respinti, quello di Napoli e Roma, oltre ad altre situazioni complicate da snocciolare come quella del caos tamponi in casa Lazio e il mancato pagamento degli stipendi con tre squadre in difficoltà che devono ancora saldare il mese di giugno (Ogni scadenza saltata è punita con il -2 in classifica).

Ed ecco perchè l'ipotesi che questa situazione possa portare il campionato in tribunale per molto tempo, resta più che accreditata: come scrive questa mattina La Repubblica, infatti, "a fine stagione potrebbe scatenarsi il finimondo. La Uefa in estate avrà bisogno di conoscere i club qualificati per le coppe, ma la classifica allora potrà essere ancora sub iudice. Nel campionato della pandemia, i club tirano la palla in tribunale".