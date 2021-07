Repubblica - Si è temuto il peggio per Lozano: polemiche anche sull'arbitro

Si parla di Hirving Lozano e del pauroso infortunio subito in Gold Cup sull'edizione odierna di Repubblica: "L’attaccante del Napoli si è scontrato con il portiere di Trindad & Tobago. L’impatto è stato violento: la testa dell’attaccante del Napoli contro il ginocchio dell’avversario.

Lozano è rimasto a terra e l’arbitro ha addirittura fatto proseguire il gioco ricevendo tante critiche per l’atteggiamento iniziale di fronte al problema dell’attaccante azzurro. Chucky ha perso conoscenza per qualche attimo. Si è temuto il peggio per la forza dello scontro" si legge.