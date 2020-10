Repubblica su Bakayoko: "In estate si potrà trattare l'acquisto a titolo definitivo a condizioni vantaggiose"

"Il Napoli potrà trattare la prossima estate l'acquisto a titolo definitivo senza partire da una cifra troppo alta". Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica parlando del futuro di Bakayoko, sottolineando come nel prestito accordato dal Chelsea non sia prevista nessuna clausola o cifra su un eventuale riscatto da parte del Napoli per il centrrocampista.

"L'altra condizione vantaggiosa riguarda lo stipendio: il Napoli verserà soltanto 2 milioni, il resto (1,5mln) tocca al club di Abramovich, che ha deciso di contribuire pur di non mantenere un giocatore ormai fuori dal progetto" scrive il quotidiano.