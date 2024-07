Repubblica su Conte: "Mai un allenatore è stato accolto a Napoli con tanta fiducia"

vedi letture

"Sono tutti con Antonio Conte, mai un allenatore è stato accolto a Napoli con tanta fiducia, ha già ribaltato la scena come solo l’uomo del cinema e delle grandi visioni poteva immaginare". Così l'edizione odierna di Repubblica, nell'editoriale di Antonio Corbo, scrive sul nuovo allenatore arrivato solo da poche settimane.

"Consenso plebiscitario su tutto ciò che il nuovo allenatore dice e fa, allenamenti che modifica, acquisti sbagliati dello scouting che rottama, fino a sollecitare la cessione del ventiseienne Victor Osimhen (capocannoniere dello scudetto 2023) e l’accordo con il maturo Lukaku, condotto senza rimpianti a una uscita secondaria della Roma dopo un campionato in profondo chiaroscuro. Le foto e i reportage da Dimaro raccontano un appagato De Laurentiis che osserva sorridente l’energica preparazione. Per convertire una squadra oziosa e confusa in un gruppo docile e muscolare".