Repubblica. - Svolta per Navas: possibile buonuscita per legarsi al Napoli con biennale

Il Napoli insiste per Keylor Navas, portiere in uscita dal Paris Saint German. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il Napoli insiste per Keylor Navas, portiere in uscita dal Paris Saint German. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Il favorito, al momento, è Keylor Navas. Napoli e Psg stanno già dialogando per Fabian, sempre più vicino al trasferimento in Francia. L’accordo è ad un passo. I due affari sono slegati, ma sicuramente i club stanno pure cercando una formula sul 35enne numero uno del Costarica, chiuso da Donnarumma in Francia.

Il Psg dovrà ovviamente contribuire al pagamento del maxi- ingaggio: non è esclusa neanche una buonuscita per consentirgli di legarsi al Napoli per due anni".