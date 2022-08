Repubblica - Tramonta Ronaldo e allo stesso tempo sfioriscono gli attaccanti azzurri

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha commentato così il pareggio di Firenze nel suo pezzo per La Repubblica

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha commentato così il pareggio di Firenze nel suo pezzo per La Repubblica: "Il Napoli rotola giù da una montagna di zucchero filato. Si è sentito per qualche ora o giorno il nuovo club di Ronaldo, divo ormai enigmatico, ma senza crederci fino in fondo, felice comunque di provare quel gusto dolciastro, quella effimera grandezza di vedersi proiettato in un calcio più da rotocalco che da autentiche conquiste. Per una curiosa coincidenza nello stesso tempo tramonta l’ipotesi di accogliere un bomber accreditato da 18 gol in Premier e 6 in Champions ma sembrano sfiorire gli attaccanti del Napoli. Lozano, Osimhen ed anche Kvara nel primo tempo si muovono come ombre nella nebbia, indistinti e scollegati".