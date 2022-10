Repubblica - Tutti gli aspetti che stupiscono del Napoli: nel calcio italiano sta cambiando qualcosa

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così nella sua rubrica 'Il Graffio' in merito al successo del Napoli con l'Ajax

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così nella sua rubrica 'Il Graffio' in merito al successo del Napoli con l'Ajax: "C’è una crisi di rigetto della realtà, stupisce la forza tranquilla di questo Napoli veloce e implacabile nella sua sistematica superiorità, nella varietà delle soluzioni offensive, nell’alternarsi dei bomber, anche stavolta 4 gol e 4 differenti marcatori. Com’è piccolo il nostro mondo. Si sa come e perché cambi il clima nell’universo, c’è chi non si accorge che nell’angusto recinto del calcio italiano stia cambiando qualcosa, che si possa vincere traendo anche profitto tra investimenti e si rotoli giù con la stessa velocità in classifica e nei bilanci".