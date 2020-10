Repubblica - Vince la linea Gattuso: rinnovo senza clausola onerosa in stile Sarri

Rino Gattuso pronto a legarsi al Napoli con un'accordo fino al 2023. Non ha dubbi l'edizione odierna di Repubblica, che tratta così la questione del rinnovo del tecnico azzurro: "Neanche il tema rinnovo del contratto lo appassiona più di tanto: l’accordo fino al 2023 è in dirittura d’arrivo. Non ci sarà una clausola onerosa ( quella di Sarri era di 8 milioni), Gattuso si lega a un progetto a prescindere dal famoso pezzo di carta".