Repubblica - Zona Champions era priorità di ADL per sistemare i conti

La Champions obiettivo primario per sistemare i conti. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica

La Champions obiettivo primario per sistemare i conti. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "È stata la reazione di una Squadra matura, ambiziosa, determinata e convinta dei suoi mezzi: la corsa pazza di tutti i tesserati presenti in campo e in panchina sotto lo spicchio occupato dai tifosi ospiti — staff tecnico e dirigenti al seguito compresi — è stata nella sua spontaneità una risposta all'appello dell'allenatore.

Aurelio De Laurentiis era a Dimaro in settimana bianca e si è unito alla festa con un tweet. La zona Champions é quasi blindata ed era la priorità del presidente per sistemare i conti"