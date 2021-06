Retroscena - Grande feeling Spalletti-Politano: fu il tecnico a volerlo dal Sassuolo

Spalletti, ex Inter, al Napoli ritroverà Matteo Politano, suo pupillo, calciatore che gli regalò la Champions col gol all'Empoli. Il quotidiano Repubblica ricorda che fu proprio il tecnico toscano a richiedere il suo acquisto dal Sassuolo. Dunque sarà un piacere ritrovarlo in azzurro e anche per questo motivo la società lo ha blindato respingendo l'assalto timido della Fiorentina di Gattuso.