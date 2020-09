Retroscena - La Juve ha cercato Cavani: il Matador ha chiesto ingaggio choc e l'affare è saltato

La Juventus, sfumato Dzeko, aveva pensato anche a Edinson Cavani per completare l'attacco. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il club bianconero aveva incontrato il Matador presentandogli un’offerta bianconera per un biennale da 8 netti più 2 di bonus. Però l’ex Psg non è sceso sotto quota 12, contando anche sul pressing dell’Atletico, ma è rimasto in un vicolo cieco, visto che Simeone ha avuto il Pistolero, il suo gemello in nazionale, con i soldi dell’operazione-Morata.