Tmw - Mundialito negli USA per la Serie A durante il Mondiale? De Laurentiis ha una proposta

TuttoNapoli.net

Interessante novità per quanto riguarda il Mundialito che la Lega Serie A sta provando a organizzare durante il Mondiale di Qatar 2022. Durante l'ultima assemblea di Lega, il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe messo sul tavolo l'alternativa al torneo negli Stati Uniti al quale sta lavorando anche in questi giorni l'ad De Siervo. Il patron del Napoli ha infatti proposto un torneo sempre con le stesse modalità (prima fase in Italia, fase finale all'estero) ma da giocarsi in Qatar, sede del Mondiale invernale. Lo scrive Tmw.