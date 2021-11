I tre big tenuti fuori per precauzione: la missione è recuperarli per il Verona

Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen non partecipano alla trasferta polacca per la sfida d'Europa League contro il Legia Varsavia. Una precauzione di Luciano Spalletti, che punta a riavere i suoi tre big a disposizione già per la sfida di domenica contro l'Hellas Verona. Lo fa sapere l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Fabian, infatti, ha lamentato un affaticamento proprio in occasione della rifinitura e non avrebbe comunque giocato; Insigne è rimasto a casa a completare il programma di recupero dall'affaticamento al gluteo che lo ha escluso anche dal derby con la Salernitana; e Osi, ancora alle prese con i postumi della contrattura al polpaccio destro che lo ha obbligato a disertare già l'Arechi, era già da giorni proiettato verso il Verona. Sì, la missione possibile e anzi quasi scontata è recuperare tutti per la sfida di domenica in campionato.".