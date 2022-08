Tuttosport - ADL ha già speso 68mln, incassandone meno. Eppure si è indebolito

Il Napoli finora ha regalato quattro rinforzi a Luciano Spalletti: Kvaratskhelia, Mathias Olivera, Ostigard e Kim, oltre al riscatto di Anguissa

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli finora ha regalato quattro rinforzi a Luciano Spalletti: Kvaratskhelia, Mathias Olivera, Ostigard e Kim, oltre al riscatto di Anguissa, "per una spesa complessiva di circa 68 milioni", scrive Tuttosport che poi prosegue: "Soldi arrivati dalla cessione di Koulibaly al Chelsea (40 milioni), oltre all’ultima rata del Marsiglia (8 milioni) per Milik e da una parte degli introiti provenienti dalla Uefa per la partecipazione alla Champions . De Laurentiis ha già investito abbastanza eppure la sensazione è di un indebolimento della rosa dopo l’addio del K2, oltre a quelli di Mertens, Insigne, Ospina e Ghoulam".